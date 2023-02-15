В Московской области поезд сбил школьницу
Красногорск, 15 февраля 2023, 08:42 — REGNUM Школьница погибла после наезда на неё электропоезда. Об этом 15 февраля сообщает РЕН ТВ.
По информации журналистов, 14 февраля на станции Воронок в Московской области поезд сбил девятиклассницу, она получила несовместимые с жизнью травмы.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА REGNUM, в Московской области машинист пригородного поезда смог остановить состав перед коляской с четырёхмесячным ребёнком.