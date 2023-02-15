Красногорск, 15 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Школьница погибла после наезда на неё электропоезда. Об этом 15 февраля сообщает РЕН ТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

По информации журналистов, 14 февраля на станции Воронок в Московской области поезд сбил девятиклассницу, она получила несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в Московской области машинист пригородного поезда смог остановить состав перед коляской с четырёхмесячным ребёнком.