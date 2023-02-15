Мелитополь, , 08:40 — REGNUM За счёт наступления в Запорожской области ВСУ рассчитывают перерезать сухопутный коридор в Крым, однако российские войска не допустят этого, сообщил 15 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции © Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, российским военным хорошо известны планы украинского командования. Лёгкой прогулки для бойцов ВСУ не будет. В Запорожской области возведено несколько линий эшелонированной обороны, прорваться киевским войскам не удастся.

«Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область», — сказал РИА Новости Рогов.

Он добавил, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения идут взаимные обстрелы, ни одна, ни другая сторона не продвигается вперёд. ВСУ не хватает резервов, чтобы организовать наступление на этом участке фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов предупредил о намерении Киева попытаться дискредитировать работу Запорожской АЭС, безопасность которой якобы не может гарантировать Россия.