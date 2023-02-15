Донецк, , 08:31 — REGNUM ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколки снаряда РСЗО HIMARS © Николай Тришин/ТАСС

«Населенный пункт Константиновка — Иловайск: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей.

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