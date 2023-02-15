Глава союза староверов: папа Римский готов приехать на переговоры с Путиным

Москва, , 08:30 — REGNUM Папа Римский Франциск готов предложить президенту России Владимиру Путину свой план мирного урегулирования противостояния РФ и Запада в Европе. Об этом сообщил 15 февраля РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Севастьянова, поддерживающего переписку с понтификом, Франциск подтвердил, что готов приехать в Москву для переговоров с российским руководством.

«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — привёл глава союза староверов слова из письма понтифика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по словам Севастьянова, папа Римский призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Понтифик уверен, что украинский кризис нельзя разрешить через боевые действия и поставки оружия.