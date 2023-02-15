Москва, 15 февраля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Доллар

Так, курс доллара в ходе торгов поднимается на 21 копейку, до 74,01 рубля, впервые с 25 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, с начала февраля давление на рубль усилилось. Ситуация схожа с декабрём, а снижение стоимости российской валюты в основном обусловлено сокращением притока валютной выручки в Россию из-за внешних ограничений на российский экспорт.

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