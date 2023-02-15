В Минобороны России рассказали о подвиге прорвавшего оборону ВСУ капитана Зубкова

Москва, , 08:21 — REGNUM В ходе боя подразделение российского военнослужащего капитана Сергея Зубкова ликвидировало свыше десятка боевиков, создало условия для успешного продвижения Вооружённых сил России. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Капитан Сергей Зубков © Александр Гальперин/РИА Новости

По её информации, во время наступления подразделение капитана Сергея Зубкова прорвало оборону противника и закрепилось на стратегически важной позиции. При этом противник попытался выбить российских бойцов с занятого рубежа.

Отмечается, что Сергей Зубков со своим личным составом отразил контратаку и ликвидировал более десяти боевиков. Помимо этого, он корректировал артогонь. В итоге российские воины продержались до подхода основных сил, а противник понёс потери и отступил.

«Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия капитана Зубкова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для успешного продвижения российских войск», — говорится в сообщении.