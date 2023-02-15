Донецк, 15 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщили 15 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 13 февраля 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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