Луганск, 15 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Избиения и помещение в импровизированный карцер практикуют командиры ВСУ в отношении подчинённых, которые не выполнили приказы или бежали с позиций в районе Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале.

Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

Ссылаясь на собственные источники, эксперт рассказал об усилении карательно-репрессивных мер в рядах ВСУ за невыполнение приказов и самовольное оставление позиций. По его словам, командный состав стал активно применять избиения, вплоть до летального исхода.

Кроме того, военнослужащих сажают «на подвал» — в импровизированный карцер, где держат без пищи, воды и света, лишают возможности справлять нужду.

Из штрафников, так называемых одноразовых бойцов, создают штурмовые подразделения. Их заставляют атаковать хорошо укрепленные позиции российских войск, потери украинской стороны при этом составляют до 70%, добавил Марочко.