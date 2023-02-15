Мощный взрыв зафиксирован в Донецке

Донецк, , 07:54 — REGNUM В Пролетарском районе Донецка произошёл сильный взрыв. Система противовоздушной обороны сбила снаряд, сообщил ТАСС.

Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22 Александр Погожев © ИА REGNUM

Атака была зафиксирована со стороны ВСУ 15 февраля. Сработала ПВО, сбита ракета. Данные предварительные. Информацию о работе системы противовоздушной обороны подтвердили в силовых ведомствах.

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В местных пабликах также сообщают об обстреле Иловайска. В Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердили, что в направлении города со стороны Константиновки ВСУ выпустили пять ракет. Снаряды были выпущеныиз РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ, рассказал ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Врачи шли оказывать помощь раненым.