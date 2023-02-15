Донецк, 15 февраля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. В Пролетарском районе Донецка произошёл сильный взрыв. Система противовоздушной обороны сбила снаряд, сообщил ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22

Атака была зафиксирована со стороны ВСУ 15 февраля. Сработала ПВО, сбита ракета. Данные предварительные. Информацию о работе системы противовоздушной обороны подтвердили в силовых ведомствах.

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В местных пабликах также сообщают об обстреле Иловайска. В Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердили, что в направлении города со стороны Константиновки ВСУ выпустили пять ракет. Снаряды были выпущеныиз РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ, рассказал ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Врачи шли оказывать помощь раненым.