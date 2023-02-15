Лондон, 15 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Конфиденциальные данные Королевской почты Великобритании Royal Mail могут попасть в открытый доступ в случае, если взломавшим ресурс хакерам не будет перечислено 65,7 млн фунтов стерлингов ($80 млн). Соответствующие требования выдвинули хакеры из группировки Lockbit. Ранее они нарушили работу почтовой службы, сообщило издание Financial Times.

PIRO4D Хакеры. Информация

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Переговоры с хакерами длятся уже в течение трёх недель, за это время сумма выкупа была снижена и теперь оценивается в полпроцента от годовой выручки компании International Distributions Services, которой принадлежит служба Royal Mail. Блокировка ресурса была осуществлена с помощью вируса-вымогателя Lockbit, названного в честь группировки хакеров.

В почтовом ведомстве от комментариев воздерживаются, несмотря на то, что взломщики фактически вывели из строя автоматическую систему маркировки писем и посылок, отправляемых за границу. Проблему частично решили, но процесс пересылки отправлений усложнился, а сроки доставки увеличились. Ежедневно Королевская почта отправляет за рубеж около 400 тыс. посылок и писем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года порядка 115 тыс. сотрудников британской почтовой компании Royal Mail собирались выйти на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией.