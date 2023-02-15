Под Угледаром ВСУ расстреляли группу медиков
Угледар, ДНР, 15 февраля 2023, 07:37 — REGNUM Группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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Он отметил, что украинских солдат не остановили опознавательные знаки медиков и в нарушение международных конвенций ВСУ открыли огонь по медицинским работникам, которые отправились за ранеными.
Гагин назвал это очередным бесчеловечным поступком украинской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и уделять больше внимания манёврам рекомендовали союзники военнослужащим ВСУ.