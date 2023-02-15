Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

Угледар, ДНР, , 07:37 — REGNUM Группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

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Он отметил, что украинских солдат не остановили опознавательные знаки медиков и в нарушение международных конвенций ВСУ открыли огонь по медицинским работникам, которые отправились за ранеными.

Гагин назвал это очередным бесчеловечным поступком украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и уделять больше внимания манёврам рекомендовали союзники военнослужащим ВСУ.