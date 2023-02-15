Responsible Statecraft: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Западным союзникам Киева для начала переговоров необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине. Об этом написал обозреватель аналитического издания Responsible Statescraft Александр Хилл.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению автора, США нужно проявить больше реализма в отношениях с Россией. Если Вашингтон хотя бы попытается принять и услышать мнение других стран по разным вопросам, то шансы на конструктивное взаимодействие возрастут.

«Переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга. В дебатах о внешней политике Запада не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения», — считает Хилл.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставив Украине очередной пакет военной помощи, США понуждают киевские власти к активным боевым действиям. В противном случае при столкновении с «поворотным моментом» будет сложно добиться от Конгресса тех же объёмов поддержки.