Вашингтон, 15 февраля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Западным союзникам Киева для начала переговоров необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине. Об этом написал обозреватель аналитического издания Responsible Statescraft Александр Хилл.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

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По мнению автора, США нужно проявить больше реализма в отношениях с Россией. Если Вашингтон хотя бы попытается принять и услышать мнение других стран по разным вопросам, то шансы на конструктивное взаимодействие возрастут.

«Переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга. В дебатах о внешней политике Запада не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения», — считает Хилл.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставив Украине очередной пакет военной помощи, США понуждают киевские власти к активным боевым действиям. В противном случае при столкновении с «поворотным моментом» будет сложно добиться от Конгресса тех же объёмов поддержки.