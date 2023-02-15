Красноярск, 15 февраля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. На дороге из Енисейска в Красноярск в Казачинском районе Красноярского края столкнулись автомобили Toyota Fortuner и Subaru Forester. В ДТП погибли на месте два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

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В момент аварии в автомобиле Toyota находились два человека, в Subaru — три. Все пассажиры были взрослыми.

«В результате происшествия два человека погибли на месте, трое пострадали и отправлены в больницу», — отметили в ГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на автотрассе в Тульской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате происшествия погибли два человека, еще семеро получили различные травмы.