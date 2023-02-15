«Известия»: частным клиникам могут разрешить выдавать онлайн-рецепты
Москва, 15 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Возможность получить онлайн-рецепт после телеконсультации в частных клиниках намерены предусмотреть в правительстве России. Соответствующую инициативу собираются вынести на общественное обсуждение, сообщили «Известия», ознакомившиеся с документом.
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Предполагается, что в эксперименте примут участие 15 сетей частных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске. Проект, предусматривающий выдачу онлайн-рецептов, разработан Министерством экономического развития России. Если опыт такой работы будет успешен, то через три года право выдавать рецепты через интернет могут получить медучреждения по всей России.
В клиниках ждали этого решения, но при этом указывают на необходимость предусмотреть возможность полностью консультировать пациента посредством телемедицины. Однако пока такие консультации разрешат проводить только после очного визита к врачу. Поставить первичный диагноз онлайн по-прежнему будет невозможно. Тем не менее даже возможность корректировки лечения без очного визита к врачу уже будет прорывом в этой сфере, отметили эксперты.
Камнем преткновения проекта директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала отсутствие возможности постановки диагноза без очной явки.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году почти каждый второй житель России (38%) не допускал, что в будущем сможет обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите. Таковы данные опроса ВЦИОМ.