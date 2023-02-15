Москва, 15 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Возможность получить онлайн-рецепт после телеконсультации в частных клиниках намерены предусмотреть в правительстве России. Соответствующую инициативу собираются вынести на общественное обсуждение, сообщили «Известия», ознакомившиеся с документом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рецепт, таблетки

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Предполагается, что в эксперименте примут участие 15 сетей частных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске. Проект, предусматривающий выдачу онлайн-рецептов, разработан Министерством экономического развития России. Если опыт такой работы будет успешен, то через три года право выдавать рецепты через интернет могут получить медучреждения по всей России.

В клиниках ждали этого решения, но при этом указывают на необходимость предусмотреть возможность полностью консультировать пациента посредством телемедицины. Однако пока такие консультации разрешат проводить только после очного визита к врачу. Поставить первичный диагноз онлайн по-прежнему будет невозможно. Тем не менее даже возможность корректировки лечения без очного визита к врачу уже будет прорывом в этой сфере, отметили эксперты.

Камнем преткновения проекта директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала отсутствие возможности постановки диагноза без очной явки.

«Без этого условия телемедицину трудно считать таковой. Хорошо, что данные коммерческих клиник будут интегрированы в ЕГИСЗ, но некоторые из них уже там были. Но пусть хоть какой-то режим пройдет, а то телемедицина в России развивается в час по чайной ложке», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году почти каждый второй житель России (38%) не допускал, что в будущем сможет обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите. Таковы данные опроса ВЦИОМ.