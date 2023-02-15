Киев, 15 февраля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Украинскую пшеницу, обещанную бедным и голодающим в африканских странах, скормили свиньям в Испании. Об этом заявил обозреватель Exxpress Михаэль Кох.

Свинья

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Отмечается, что в страны третьего мира мало что попало. Причина — финансовая выгода киевских властей.

Как известно, Евросоюз ратовал за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом.

«Пшеница туда почти не попала, вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиней. Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», — пояснил Кох.

Как сообщало ИА REGNUM, зерновая сделка, в соответствии с которой украинская пшеница поступает по Чёрному морю в ряд стран в рамках Всемирной продовольственной программы, должна быть продлена, заявил в ходе заседания Совбеза ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.