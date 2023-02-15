В Минобороны показали боевые вылеты истребителей ВКС России в ходе спецоперации

Москва, , 06:26 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС в ходе спецоперации.

Су-35 (сс) Rulexip

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Отмечается, что экипажи многоцелевых истребителей во время выполнения боевых задач отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Также военные показали тактику вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине добилась новых успехов. Минобороны РФ на брифинге 14 февраля известило о сбитых в ДНР самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8, принадлежащих вооруженным формированиям Украины (ВФУ). Также истребительной авиацией ВКС России был уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.