Москва, 15 февраля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС в ходе спецоперации.

(сс) Rulexip Су-35

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Отмечается, что экипажи многоцелевых истребителей во время выполнения боевых задач отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Также военные показали тактику вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине добилась новых успехов. Минобороны РФ на брифинге 14 февраля известило о сбитых в ДНР самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8, принадлежащих вооруженным формированиям Украины (ВФУ). Также истребительной авиацией ВКС России был уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.