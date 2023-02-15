Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и уделять больше внимания манёврам рекомендовано военнослужащим ВСУ. Оказание помощи Киеву будет пересмотрено в соответствии с этими акцентами, сообщается в статье обозревателя Politico Пола Маклири.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«США уделяют первоочередное внимание в помощи украинцам изменению способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя», — отмечается в материале.

Причиной смещения акцентов Маклири назвал обеспокоенность руководства западных стран тем, что запасы вооружений истощаются. Поэтому теперь инструкторы НАТО учат украинцев использовать меньше снарядов и менять тактику боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.