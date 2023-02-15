Москва, 15 февраля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Российские спасатели, работавшие в Турции после землетрясения, вернулись в Москву. Поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

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Отмечается, что самолёты МЧС приземлились в Москве 15 февраля.

«На борту спасатели и врач. Более 150 специалистов ликвидировали последствия разрушительного землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля», — пояснили в ведомстве.

Спасателей встречал в аэропорту показательный оркестр МЧС России, а также родные и друзья.

Эксперты назвали Стамбул «сейсмически опасной зоной», так как он находится на границе Анатолийской плиты.

Как сообщало ИА REGNUM, после землетрясений в Турции из-под завалов удалось извлечь живыми более 8 тыс. человек. Погибли — свыше 35 тыс.