Луганск, 15 февраля, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Солдаты ВСУ не выдержали натиска российских военнослужащих в Луганской Народной Республике, укреплённые позиции были взяты. Украинские военные в спешке покидали опорные пункты, бросая снаряжение и тела погибших, рассказали в Министерстве обороны России.

Оперативный штаб Мурманской области Окоп мотострелковой бригады

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«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 километров от занимаемых ранее рубежей», — отметили в ведомстве.

В том числе натиска российских военных не выдержала укреплённая вторая линия обороны. Территория, за которую шла борьба, была дистанционно заминирована взрывными зарядами натовского образца, но это не помешало военнослужащим РФ продолжить наступление. Боевики ВСУ не успели собрать вещи, отступая. Министерством обороны опубликовано видео оставленных украинцами опорных пунктов. В том числе военнослужащие оставляли натовские пайки — крекеры и джем в упаковках.

«Наступаем, продвинулись. Вот бывшие «укроповские» окопы, отбили позицию у них, продвинулись достаточно успешно. Потихоньку давим их, по чуть-чуть продвигаемся. Штурмовые группы проходят, потом подразделения закрепления», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Корнет».

Командир отделения управления с позывным «Шмель» отметил, что противник себя ведёт очень агрессивно, применяет артиллерию.

«Артиллерия, в основном танки, тяжёлая. Приходится копать очень много. И самое основное — это их дроны, за ними нужно наблюдать. Но мы не падаем духом, наступаем, противник будет повержен, победа будет за нами», — отметил военнослужащий с позывным «Шмель».

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Как сообщало ИА REGNUM, в зоне соприкосновения на спецоперации используют оружие, направленное на уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Применение таких ружей эффективно, так как они подавляют сигналы беспилотников и блокируют возможность управления ими. В результате аппараты часто совершают посадку и становятся трофеями российских военнослужащих.