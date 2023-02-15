Москва, 15 февраля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о том, как на него было совершено покушение, которое произошло 8 февраля. Запись разговора опубликована в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

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Военный сообщил, что его племянник сказал, что пришёл курьер с пакетом. Алаудинов ему сказал, чтобы он этот пакет не трогал.

«Внутреннее ощущение какое-то было. Сказал, если он фельдъегерь, то у него должен быть журнал, в котором надо расписаться, и попросить фельдъегеря самого вскрыть конверт. Но так получилось, что ребята молодые, и этих вещей не знают. Сами взяли у него этот конверт и занесли мне», — рассказал Алаудинов Рамзану Кадырову.

Как только командир вынул письмо из конверта, сразу почувствовал резкий запах. Понимая, что что-то неладно, он убрал письмо в пакет, помыл руки. Помощники его также смыли все следы.

«Думали, что обошлось. Но через полтора часа началось воздействие», — пояснил Апты Алаудинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Апты Алаудинов совсем скоро, после лечения в московской клинике, вернётся в строй — в зону спецоперации. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Рамзан Кадыров.