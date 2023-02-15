Глава минобороны Франции рассказал, что Киеву будут направлены системы ПВО, артиллерия и танки

Париж, , 05:41 — REGNUM Из Франции на Украину готовятся отправить системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерию и танки. Министр вооружённых сил страны Себастьян Лекорню констатировал, что власти страны полностью сосредоточены на отправке Киеву вооружений. Об этом он заявил в своём аккаунте Twitter.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню GautierGadriot

Читайте также: Во Франции заявили о дефиците боеприпасов в армии из-за помощи Киеву

Глава ведомства рассказал о стремлении Франции помочь в защите и восстановлении Украины. Он выразил готовность обучать солдат ВСУ и обслуживать используемую украинцами военную технику.

Особое внимание со стороны Парижа будет уделено поставкам Киеву вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, также отметил Лекорню.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции констатировали нехватку снарядов калибра 155 мм и призвали оценить запасы вооружений в стране в контексте «угрозы крупного столкновения». О наличии проблемы дефицита боеприпасов заявил депутат Национального собрания нижней палаты парламента Франции Жюльен Ранкуль, его мнение опубликовано газетой Le Figaro.