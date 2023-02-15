Вашингтон, 15 февраля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. В посольстве России в США прокомментировали абсурдные высказывания официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего Россию в «принудительном перемещении и депортации украинских детей» в страну.

t. me/a_beglov Аллея ангелов в Донецке

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Дипмиссия напомнила, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств киевской армии.

«Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия», — пояснили в посольстве.

Отмечается, что вместо политизированных инсинуаций Госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети. В 2022 году в Донбассе погибли 153 ребенка, 279 получили ранения.

«Используя западное оружие, включая американские реактивные системы HIMARS, ВСУ наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры — школам, детским садам и больницам. Эти факты бесстыдно замалчиваются Вашингтоном ради обеления себя и очернения России», — заявили российские дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев при поддержке Запада планирует обвинить Россию в том, что в 2022 году в результате действий Вооружённых сил РФ на Чернобыльской АЭС якобы произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины.