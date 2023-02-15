Ранее не встречавшиеся хищники семейства кошачьих выявлены в Приморском крае

Владивосток, , 05:20 — REGNUM На юго-западе Приморского края обнаружены в ходе авиаучёта ранее не встречавшиеся самцы леопарда и амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

Амурский тигр Mos.ru

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«Анализ узора полос на шкуре уникально, как отпечатки пальцев, показал, что эта особь ранее не встречалась ученым и не фиксировалась фотоловушками. До получения о тигре дополнительной информации ему присвоен временный номер», — рассказали в нацпарке об амурском тигре.

Фотоловушки также зафиксировали двоих дальневосточных леопардов, один из них ранее уже встречался в Приморском крае. Так, самке ранее был присвоен номер Leo 158F, а вторая особь ещё не появлялась в нацпарке.

Обнаруженные животные выглядят здоровыми. Их нашли во время полётов на юго-западе края на вертолете Robinson R44. Рейды проводились с целью оценить численность косуль, оленей и кабанов, без которых невозможно обитание больших диких животных семейства кошачьих.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Хищник занесён в Международную Красную книгу. Амурского тигра можно встретить в четырёх регионах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и в Еврейской АО.