Москва, 15 февраля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Суд в Москве отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил Пятый канал.

Николай Житков Борис Грачевский

Читайте также: Создатели «Ералаша» хотят снять документальный фильм про Грачевского

Бывшая супруга создателя «Ералаша» намеревалась получить долю в размере 25% в продюсерском центре и столько же в киножурнале. При этом Галина и её представители не появлялись на заседаниях суда.

Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская продолжила судиться с гендиректором «Ералаша» Аркадием Григоряном, который утверждает, что Борис Грачевский не успел вернуть долг в 18 млн рублей.

С Галиной Грачевский прожил более 35 лет. В 2016 году он женился на Белоцерковской. Между этими браками жил с телеведущей Анной Панасенко, у них есть совместная дочь. Женщина на наследство не претендует.

Грачевский скончался в 2021 году в возрасте 71 года из-за осложнений после коронавируса.

Первый выпуск «Ералаша» был показан в 1974 году.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище.