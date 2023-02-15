РИА Новости: противодроновые ружья эффективно предотвращают атаки на российские позиции в зоне СВО

Москва, , 05:03 — REGNUM В зоне соприкосновения на спецоперации используют оружие, направленное на уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Применение таких ружей назвал эффективным источник РИА Новости.

Дрон pixel2013

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В спецоперации задействованы несколько видов таких вооружений, все они радиоэлектронные. В том числе используются ружья «Пищаль-ПРО», а также разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым». Вооружение подавляет сигналы беспилотников и блокирует возможность управления ими. В результате аппараты часто совершают посадку и становятся трофеями российских военнослужащих. Нейтрализовать беспилотники с помощью специальных ружей удаётся на расстоянии один-два километра от них. Дроны попадают в руки российских бойцов неповреждёнными.

Нейтрализация летательных устройств «сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», объяснил информированный источник. Кроме того, дроны опасны тем, что могут сбрасывать боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры борьбы с беспилотниками ВСУ в зоне СВО. Была опубликована видеозапись боевой работы подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа по защите воздушного пространства над приграничными населёнными пунктами от беспилотников ВСУ.