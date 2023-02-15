Макаров, Сахалинская область, , 04:57 — REGNUM На Сахалине, в Макаровском районе, рыбаков и краболовов сносит в Охотское море на льдине, сообщают региональные телеграм-каналы.

Льдина Дарья Драй © ИА REGNUM

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На куске припая, который движется к селу Гребенское, оказалось 15 рыбаков. Очевидцы пишут, что спасатели уже спешат на помощь.

Отмечается, что три рыбака смогли до прибытия помощи на подручных средствах переправиться на устойчивый лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС при помощи зависшего над оторвавшейся льдиной вертолета, рискуя жизнью, спасли рыбаков на Онежском озере. Отрыв льдины с двумя рыбаками-любителями произошёл 20 января в районе деревни Щелейки Подпорожского района Ленобласти.