Япония намерена закупать у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации

Токио, , 04:40 — REGNUM Япония рассматривает для повышения обороноспособности возможность закупки у США ракет Tomahawk самой последней модификации.

Крылатая ракета Tomahawk U.S. Navy

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Процедура развёртывания ракет в Японии может начаться в 2026 году.

«Ракеты Tomahawk обладают различными способностями, включая возможность уклонения от перехвата. Будут самой последней модификации», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском обществе стали появляться взвешенные высказывания о причинах конфликта на Украине и СВО. Мнение общественности склоняется к пониманию позиции России. Однако что касается политических кругов Японии, то их мнение по ситуации со спецоперацией не изменилось. Об этом сообщил генеральный консул России в Осаке Александр Терских.