Эксперт: в Турции возможны землетрясения из-за движения Анатолийской плиты

Стамбул, Турция, , 04:43 — REGNUM Стамбул назван сейсмически опасной зоной, так как он находится на границе Анатолийской плиты. Об этом заявил директор Единой геофизической службы РАН доктор технических наук Юрий Виноградов изданию РИА Новости.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперт предположил, что землетрясения в городе происходили раньше и возникнут снова, но вряд ли будут такой же силы, как те толчки, что произошли 6 февраля. Аналогичный прогноз озвучивали турецкие учёные, они также предрекли возможные последствия сейсмической активности плиты в зоне, где находится Стамбул.

«Стамбул — сейсмически опасная зона, поэтому там сильные землетрясения происходили и будут происходить, никуда они не денутся. Стамбул стоит фактически на границе той же самой Анатолийской плиты», — отметил Юрий Виноградов.

Он затруднился назвать сроки возникновения новых толчков и назвал землетрясения в столице Турции совершенно нормальным явлением. При этом эксперт подчеркнул, что подземные толчки такой же разрушительной силы, как 6 февраля, уже вряд ли повторятся: они «уже всю свою энергию реализовали на границе Анатолийской плиты».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения, в результате которых погибли более 20 тыс. человек. Серия подземных толчков зафиксирована в 11 провинциях страны. Магнитуда землетрясений составляла 7,7 и 7,6 балла.