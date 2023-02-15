Британский политики Гэллоуэй: Россия сомнет ВСУ, если Киев откажется от переговоров

Лондон, , 04:24 — REGNUM Британский политический деятель, журналист Джордж Гэллоуэй считает, что властям Украины необходимо начать переговоры с Россией, в противном случае ВС РФ сомнут противника. Об этом о сказал в интервью Global Times.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Военно-политическая ситуация на Украине достигла важного поворотного момента. Похоже, некоторые подразделения ВСУ отводят назад, прекращая длительные боевые действия. Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели», — сказал эксперт.

Гэллоуэй настаивает, что только переговоры могут спасти Украину от поражения. По его мнению, главным препятствием для дипломатического разговора является «вступление» НАТО на территорию Украины и желание Киева состоять в Североатлантическом альянсе.

«Предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Но еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством», — подытожил британский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине началась потому, что в Германии поддерживали президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.