Bloomberg: в ЕС намерены ввести ограничения в отношении трёх российских финансовых организаций

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Десятый пакет санкций, рассматриваемый в Евросоюзе, предусматривает введение ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ. Эти меры воздействия прописаны в предварительном варианте санкционного пакета, сообщило издание Bloomberg.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Проектом также предусматривается наложение на российские банки обязательств предоставлять информацию об активах ЦБ России. Эти требования могут быть применены не только к финансовым организациям, в отношений которых будут вводится санкции в рамках десятого пакета.

Помимо этого, запланировано усилить отчётность по активам россиян, замороженным на территории стран ЕС, в случае неисполнения этих обязательств компании и физлица будут облагаться крупными штрафами (€50 тыс. или 10% годового оборота организаций). Есть также намерение запретить гражданам РФ работать на руководящих должностях европейских предприятий, имеющих важное значение для инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что десятый пакет санкций будет масштабным. Заявление было сделано в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского быстрее вводить для РФ новые ограничения, так как российская экономика успевает адаптироваться к мерам.