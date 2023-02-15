Оттава, , 04:09 — REGNUM Член Палаты общин Канады Стефан Бержерон в ходе заседания Комитета по иностранным делам заявил, что «при необходимости следует пересмотреть режим антироссийских санкций».

Пшеничное поле. Канада Rene Gourley

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«Ряд экономических санкций Канады в отношении России оказались контрпродуктивными. Наши сельхозпроизводители находятся в невыгодном положении из-за санкций, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. Это полнейшая глупость», — заявил депутат.

Стефан Бержерон призвал комитет к пересмотру режима санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад ведет «постоянный прессинг» РФ с помощь санкций, заявил 14 февраля президент Владимир Путин. Но Россия переносит этот прессинг спокойно.