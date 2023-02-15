Париж, 15 февраля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Во Франции констатировали нехватку снарядов калибра 155 мм и призвали оценить запасы вооружений в стране в контексте «угрозы крупного столкновения». О наличии проблемы дефицита боеприпасов заявил депутат Национального собрания нижней палаты парламента Франции Жюльен Ранкуль, его мнение опубликовано газетой Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

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Вместе с коллегой-законодателем Венсаном Брю он подготовил доклад о состоянии резервов боеприпасов в вооружённых силах Франции. Выяснилось, что сухопутные войска страны столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм.

Ранкуль опасается, что сложившаяся ситуация может стать причиной усиления разногласий по вопросу поддержки Украины. Он также призвал переоценить запасы вооружений «с учётом возможности крупного столкновения», восстановить арсеналы и не минимизировать запасы. Сделать это будет трудно, потому что рынок вооружений не адаптирован к ситуации военного конфликта, производство пороха развито недостаточно и не соответствует потребностям, отметило французское издание. На эту проблему указал начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

Le Figaro предрекает противостояние во Франции сторонников поддержки Киева и тех, кто считает необходимым в первую очередь озаботиться созданием достаточных запасов для французской армии.

Как сообщало ИА REGNUM​, Нидерланды и Дания не будут участвовать в военных поставках киевской армии, в частности, танков Leopard 2. Кроме того, на прошедшей девятой встрече «Рамштайн» представители западных стран дали Киеву понять, что пока не намерены поставлять на Украину самолёты-истребители.