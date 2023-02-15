Журналист Херш: Байден решил заморозить немцев зимой, но не дать Германии отказаться от помощи Киеву

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил о том, что президент США Джо Байден, приняв решение взорвать «Северные потоки», тем самым «решил дать немцам замерзнуть», но не дать им прекратить оказывать помощь Киеву. Об этом он сказал в интервью Berliner Zeitung.

Джо Байден Gage Skidmore

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По словам Херша, американский лидер решился на теракт после более девяти месяцев тайных обсуждений с командой по нацбезопасности.

«Есть много способов проверить малоизвестную информацию, которая у меня есть. Личные нападки на меня также искажают суть. Дело в том, что Байден решил дать немцам замерзнуть этой зимой. Президент предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что перестанет поддерживать Киев, и для меня это разрушительная вещь для Белого дома», — сказал Сеймур Херш.

Участники диверсионной операции поняли, что Байден «хочет заморозить немцев ради своих сиюминутных политических целей, и это привело их в ужас».

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден из страха перенёс подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года: участники этого теракта считали операцию безумной, заявил Сеймур Херш.