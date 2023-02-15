Польша обвинила Германию в начале конфликта между Украиной и Россией
Глава минобороны Польши Блащак обвинил Германию в начале конфликта между Украиной и Россией
Варшава, 15 февраля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине началась потому, что в Германии поддерживали президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак польскому телеканалу Polsat. Он считает, что одобрение со стороны ФРГ давало РФ силу.
Читайте также: «Рамштайн-9»: Киеву не дали истребители, но пообещали решающий момент в СВО
Он подчеркнул, что сейчас видит смену политики ФРГ и противодействие России со стороны Германии. Глава минобороны Польши признал, что немецкие власти теперь оказывают Киеву поддержку. Однако, несмотря на эти действия, конфликт между Украиной и Россией будет затяжным, предположил Блащак.
Главной задачей Польши в этом контексте он назвал поддержку Киева и укрепление национальных вооружённых сил.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников не был расстроен решениями по итогам девятой встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», несмотря на фактический отказ представителей западных стран передавать Киеву военные самолёты. Представитель украинского оборонного ведомства надеется, что этот вопрос всё равно разрешится в пользу Украины, так как страны НАТО едины в намерении поддерживать Киев до победы.