Варшава, 15 февраля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине началась потому, что в Германии поддерживали президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак польскому телеканалу Polsat. Он считает, что одобрение со стороны ФРГ давало РФ силу.

U. S. Department of State Мариуш Блащак

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«Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — уверен Блащак.

Он подчеркнул, что сейчас видит смену политики ФРГ и противодействие России со стороны Германии. Глава минобороны Польши признал, что немецкие власти теперь оказывают Киеву поддержку. Однако, несмотря на эти действия, конфликт между Украиной и Россией будет затяжным, предположил Блащак.

Главной задачей Польши в этом контексте он назвал поддержку Киева и укрепление национальных вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников не был расстроен решениями по итогам девятой встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», несмотря на фактический отказ представителей западных стран передавать Киеву военные самолёты. Представитель украинского оборонного ведомства надеется, что этот вопрос всё равно разрешится в пользу Украины, так как страны НАТО едины в намерении поддерживать Киев до победы.