Киев, 15 февраля, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Назначена руководитель Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Эту должность получила Вера Михайленко, работавшая в инстанции с 2019 года, сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее ВАКС возглавляла Елена Танасевич, которая уволилась в мае 2022 года. После её ухода попытки избрать нового руководителя суда предпринимались неоднократно и безуспешно.

В течение 2022 года обязанности главы органа исполнял судья Олег Павлишин, решение передать эти функции именно ему было обосновано его наибольшим стажем работы среди судей ВАКС.

Как сообщало ИА REGNUM, высший антикоррупционный суд Украины начал работать в 2019 году по распоряжению президента страны Владимира Зеленского.