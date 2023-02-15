Берлускони поддерживает Украину, но винит в конфликте Зеленского

Рим, , 03:01 — REGNUM Известный итальянский политик Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также заверил, что всегда был на стороне украинского народа.

Сильвио Берлускони Agência Brasil

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Экс-премьер-министр Берлускони по-прежнему выражает поддержку украинцам, но винит в конфликте президента Владимира Зеленского.

«Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира», — цитирует премьера СМИ.

Что касается «дипломатического разрешение ситуации», то, по мнению Сильвио Берлускони, нужно использовать «большой западный план Д. Маршалла» (программа помощи Европе после Второй мировой войны) и положить конец этому конфликту.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлускони возложил на Зеленского ответственность за происходящие на Украине боевые действия.