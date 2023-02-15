WP: международный кризис между США и Китаем из-за аэростата произошёл в результате ошибки

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM В США допускают возможность, что метеозонд из Китая случайно отклонился от заданного курса. За аэростатом военные и сотрудники спецслужб Соединённых Штатов следили с тех пор, как он вылетел с острова Хайнань, сообщило The Washington Post. Издание передаёт слова представителей Белого дома.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

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По американской версии, маршрут аэростата изначально пролегал над американским островом Гуам в Тихом океане, но затем шар начал движение в северном направлении. Отклонение от курса было неожиданным, подчеркнули в США. Там допустили, что намерения целенаправленно отправить аппарата в американское воздушное пространство у китайской стороны не было, как и планов использовать на территории Штатов разведывательные устройства.

«Новые свидетельства говорят о том, что последовавший за этим международный кризис, который усилил трения между Вашингтоном и Пекином, мог по меньшей мере частично быть результатом ошибки», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, аэростат был сбит 4 февраля после того, как провёл в воздушном пространстве США порядка трёх суток, и несмотря на заверения Китая, что зонд попал в Штаты случайно.