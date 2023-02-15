American Thinker: Украина может превратиться в пустыню из-за стремления вступить в НАТО

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Обозреватель American Thinker Александр Марковский вынес предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому: страна рискует превратиться в пустыню из-за стремления властей Киева попасть в НАТО.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист назвал действия властей Украины и их партнёров «ошибкой исторического масштаба», и, по его мнению, «украинцы заслуживают государство, которое они получили».

«По мере того как это несостоявшееся государство с границами, проведенными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед», — написал Марковский и добавил, что эта страна представляет из себя «продукт российской геополитической инженерии».

Эксперт напомнил, что в основе современной Украины лежит мозаика земель, собранная российскими походами и оплаченная кровью и казной.

«После распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в которой Киев потерпел неудачи, попытавшись разорвать связи с Россией», — заключили обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, у Москвы есть оружие, способное превратить Украину в большую дымящуюся яму. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.