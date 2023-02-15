Москва, , 02:13 — REGNUM Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов совсем скоро, после лечения в московской клинике вернётся в строй — в зону спецоперации. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Апты Алаудинов (сс) Рамзан Кадыров

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«Апты Аронович всё еще находится в клинике. Самочувствие отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение. Самое главное — жизни боевого генерала ничего не угрожает», — сообщил Кадыров.

Чеченский лидер заверил, что командир скоро вернётся к своим военным обязанностям и «будет грамотно координировать действия бойцов, радовать нас своими искромётными выступлениями и специфическим юмором».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом, Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя обработал руки и промыл носовую полость.