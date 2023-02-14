Берлин, 15 февраля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников не был расстроен решениями по итогам девятой встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», несмотря на фактический отказ представителей западных стран передавать Киеву военные самолёты. Представитель украинского оборонного ведомства надеется, что этот вопрос всё равно разрешится в пользу Украины, так как страны НАТО едины в намерении поддерживать Киев до победы. Итоги встречи подвёл «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Издание акцентировало внимание на заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, который предрёк «решающий момент» в ходе спецоперации. Побед от Украины ждут в ближайшие месяцы. Также отмечалось, что без перелома в ходе боевых действий получение Киевом вооружений будет затруднено.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что, по мнению Вашингтона, возможность взять инициативу в ходе боевых действий Киеву даёт последний пакет военной помощи, переданной США. Но в дальнейшем поставки вооружений могут быть сокращены, предупредили Киев. Под вопросом также остаётся намерение поддерживать Украину со стороны европейских стран в долгосрочной перспективе.

В Белом доме уверены, что сейчас Украина «должна отвоевать как можно больше территории», чтобы затем начинать переговоры с Россией на волне успеха, также говорится в статье американского издания.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт вряд ли завершится в ближайшее время.

«Победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды и Дания заявили, что не будут участвовать в военных поставках киевской армии, в частности, танков Leopard 2.