Москва, 15 февраля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства подготовки Киевом и западными союзниками провокации в отношении России, о которой сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, сообщил 15 февраля СК РФ в телеграм-канале.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

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Установлено, что Киев при поддержке США и стран Европы завершает подготовку масштабной информационной провокации для обвинения России перед началом работы 22 февраля 2023 года чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции.

«Указанным фактам будет дана правовая оценка», — заверили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, для информационной поддержки провокаций Киева вокруг ситуации на Чернобыльской АЭС планируется создание специального сайта для распространения ложных сведений. Отмечается, что было выделено финансирование на эти цели. Ложь будут публиковать в крупнейших СМИ стран Европы и США.