Будапешт, 15 февраля, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Мнение властей Венгрии о способах урегулирования конфликта между Украиной и Россией отличается от видения руководства других стран ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с руководителем дипмиссии Франции Катрин Колонна.

Петер Сийярто

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По словам Сийярто, главное отличие в том, что в Венгрии не ждут момента, когда условия для заключения мира станут для Киева более выгодными, и настаивают на скорейшем урегулировании конфликта.

«В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира… Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются», — подчеркнул глава венгерского МИД.

По его мнению, точка зрения властей Венгрии расходится с мнением руководства всех остальных стран Евросоюза. Сийярто также признался, что в Венгрии не верят в улучшение ситуации для Украины, а потому не считают нужным ждать. Руководитель МИД страны считает необходимым немедленно прекратить огонь и в ближайшее время начать мирные переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в ходе визита в Минск Петер Сийярто заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы достичь мира на территории Украины. С такой просьбой он обратился к главе МИД Белоруссии.