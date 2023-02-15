НЛО в небе над Китаем в России назвали праздничными шарами
Краснодар, 15 февраля 2023, 01:31 — REGNUM Над приграничной с Россией территорией Китая, в провинции Хэйлунцзян, летали праздничные светящиеся шары. Так объяснил появление неопознанных объектов над КНР руководитель Астрофизической оптической обсерватории Кубанского государственного университета (КубГУ) Александр Иванов.
Читайте также: В США сбили четвертый неопознанный объект
Он пояснил, что шары, вероятно, были запущены цепочкой и по очереди то гасли, то начинали светиться снова. Видео с неопознанными объектами выложили в соцсетях жители города Цицикар. Александр Иванов рассказал, что уже видел ранее в небе похожие явления из обсерватории, тогда объекты также были объединены в цепочку и наблюдались в праздничный день.
Высоко от земли их могло поднять потоками воздуха, объекты могут находиться на высоте до 500-800 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Аппарат удалось нейтрализовать со второй попытки.