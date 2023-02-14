Краснодар, 15 февраля, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Над приграничной с Россией территорией Китая, в провинции Хэйлунцзян, летали праздничные светящиеся шары. Так объяснил появление неопознанных объектов над КНР руководитель Астрофизической оптической обсерватории Кубанского государственного университета (КубГУ) Александр Иванов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шары

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Он пояснил, что шары, вероятно, были запущены цепочкой и по очереди то гасли, то начинали светиться снова. Видео с неопознанными объектами выложили в соцсетях жители города Цицикар. Александр Иванов рассказал, что уже видел ранее в небе похожие явления из обсерватории, тогда объекты также были объединены в цепочку и наблюдались в праздничный день.

«Мы подумали, что это спутники. Но когда навели техникой, то увидели, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами, которые излучают свет. В данном случае это, скорее всего, обычные шары», — пояснил эксперт.

Высоко от земли их могло поднять потоками воздуха, объекты могут находиться на высоте до 500-800 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Аппарат удалось нейтрализовать со второй попытки.