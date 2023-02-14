Париж, 15 февраля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле проиграл «Баварии» со счётом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

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После перерыва 14 февраля возобновилась футбольная Лига чемпионов. В первый день матчей 1/8 финала состоялась встреча «ПСЖ» и «Баварии».

Зрителей волновало самочувствие игроков Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, которые пропустили недавний матч чемпионата Франции против «Монако» из-за проблем со здоровьем. Месси вышел на поле, Мбаппе остался на скамейке запасных.

По мнению спортивных комментаторов, первый тайм не получился ярким — счёт команды так и не открыли. Во втором тайме мюнхенцы забили гол.

На поле вышел Мбаппе и смог забить на 82-й минуте мяч, но после вмешательства VAR гол был отменен из-за офсайда.

Ответная игра состоится 8 марта на стадионе «Баварии».

Как сообщало ИА REGNUM, международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) планирует внести изменение в правила игры после скандального эпизода в финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.