Москва, 15 февраля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного московского клуба «Динамо» Алексей Кудашов пожелал отцу капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаилу скорейшего выздоровления. Хоккеист уже вылетел в Москву из-за срочной госпитализации отца.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Читайте также: Овечкин пропустит не менее трех матчей «Вашингтона»

«Желаю его семье стойкости и здоровья. Мы переживаем все друг за друга. Мы ведь все динамовцы. Мишу знаем хорошо. Это не чужие нам люди», — цитирует Кудашова РИА Новости.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что быстрого возвращения Овечкина в команду до конца недели ждать не стоит.

Владелец клуба Тед Леонсис написал в соцсети: «Все мысли, молитвы и любовь направлены в сторону семьи Овечкиных. Наши фанаты, организация и владельцы выражают Алексу всю возможную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин пропустит не менее трех матчей чемпионата из-за отъезда по личным обстоятельствам. В нынешнем сезоне он в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 54 очка, забросив 32 шайбы.